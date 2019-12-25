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Мотоциклист из Новосибирска погиб в ДТП на трассе "Байкал"
Сегодня, 11:26
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MShaffter

Мотоциклист из Новосибирска погиб в ДТП на трассе "Байкал"

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В мотоцикл при обгоне врезалась иномарка, выехавшая на встречку.

На трассе "Байкал" в ДТП погиб мотоциклист.

Авария произошла накануне, 15 июля, во второй половине дня на 149 километре федеральной дороги Р-258 "Байкал" между Байкальском и поселком Солзан в Слюдянском районе.

Как удалось установить, водитель "Тойоты" решил обогнать КАМАЗ и выехал на встречную полосу движения, где ехал мотоцикл. Сначала иномарка по касательной задела обгоняемый грузовик, а затем на полном ходу врезалась в мотоцикл.

Мотоциклист 46 лет погиб на месте ДТП. Его пассажирка и пассажир "Тойоты" получили травмы различной тяжести. Водитель "Тойоты" отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь.

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Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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