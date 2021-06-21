Под Красноярском сгорела церковь от удара молнии

Пострадавших в результате пожара нет.

В Красноярском крае сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе. По данным ведомства, причиной пожара мог стать удар молнии.

В результате происшествия пострадавших не выявлено. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении участвовали 16 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

Церковь была построена в 1912 году. В 2011 были проведены работы по ее восстановлению.

Ранее в Карелии сгорела церковь из фильма "Остров" Павла Лунгина. Пожарные боролись с огнем более двух часов.

Видео: ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"