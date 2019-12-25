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Под Красноярском самолет аварийно сел на автодорогу
Сегодня, 13:11
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MShaffter

Под Красноярском самолет аварийно сел на автодорогу

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Причиной аварийной посадки послужил сбой в работе двигателя.

В Красноярском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, который совершал противопожарный облет территорий.

Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта". Установлено, что около 17 часов вечера 20 июля возле д. Семенниково Ермаковского района Красноярского края на дорогу аварийно сел самолет Cessna C177/L.

По предварительным данным пилоту пришлось сесть на дорогу из-за неполадок с двигателем. Пилот и наблюдатель не пострадали. Уточняется, что самолет совершал мониторинг пожарной обстановки в Ермаковском районе региона.

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Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю, ВК, Живой Красноярск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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