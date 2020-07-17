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Видео: В акватории Байкала совершил аварийную посадку на воду частный самолет

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На борту самолета было 4 человека.

Сегодня днем, 17 июля, частный легкомоторный самолет Як-12А  совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. 

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в проливе Малое Море в акватории озера Байкал. Частный самолет совершал воздушную экскурсию, во время которой у самолета отказал двигатель. Пилот спланировал с высоты 300 метров и приводнился в нескольких метрах от берега.

Как сообщают региональные СМИ, самолет совершал некоммерческий полет. Пилот катал 3х знакомых девушек. Все 4 человека при аварийной посадке выжили. По некоторым данным две пассажирки госпитализированы в больницу.

Видео и фото: ВК, Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ, Инцидент Иркутск

Теги: аварийная посадка, авиакатстрофа, байкал, новости иркутской области, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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