Под Красноярском полиция искала вора, а спасла умирающего младенца

Полицейские расследовали дело о краже бензопилы, и наткнулись на младенца без сознания.

В Красноярском крае полицейские спасли младенца, которому требовалась срочная медпомощь.

ГУ МВД по Красноярскому краю сообщает, что в отделении полиции "Канский" поступило заявление о краже бензопилы. Раскрывая это преступление, сотрудники полиции пришли в дом, где проживала семья с тремя детьми. 23-летняя женщина оставила детей 2018, 2015 и 2014 годов рождения на пьяного сожителя. На диване лейтенант полиции Илья Семенников обнаружил ребенка 2018 года рождения без сознания с признаками отравления. Сотрудники МВД вызвали "скорую" и оказали первую медпомощь малышу.

Ребенка удалось спасти, его жизни на данный момент ничего не угрожает. Старших детей из семьи изъяли. Выясняются обстоятельства отравления малыша. На мать детей собраны материалы для привлечения ее к административной ответственности за "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". Ранее семья на учете не состояла.

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Фото: Piter.TV, ГУ МВД по Красноярскому краю