На Сахалине осудили 3 полицейских за издевательство и пытки над задержанной

Сотрудники полиции избивали и пытали электрошокером задержанную женщину, выбивая из нее признательные показания.

На Сахалине состоялся суд над тремя сотрудниками полиции, которые избивали и пытали задержанную женщину.

Следствие и суд установили, что трое сотрудников полиции избивали, пытали женщину с применением электрошокера, а также всячески угрожали задержанной женщине, выбивая из нее признательные показания. Женщину задержали по подозрению в краже денег.

Состоявшийся суд признал полицейских виновными по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств". Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками 4,5 года, 4 года и 3 года.

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Фото: Piter.TV