В Новороссийске воспитатель детсада разбила губу ребенку

Девочка отказалась есть рыбный суп.

В Новороссийском детском саду воспитатель разбила губу 6-летней девочке за отказ есть рыбный суп.

Издание "Наша Газета" сообщает, что к ним обратилась женщина пострадавшей девочки. Женщина рассказала редакции, что педагог детского дошкольного учреждения на пересечении Анапского шоссе с улицей Луначарского разбила губу их 6-летней дочери. Опухшую губу с кровоподтеками обнаружили только дома. Девочка рассказала родителям, что воспитательница заставляла ее есть рыбный суп, который она не хотела.

Мать девочки поговорила и с другими родителями, которые сообщили, что дети часто жалуются им на этого воспитателя. Женщина обратилась с заявлением в полицию. МВД по данному заявлению проводит проверку.

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Фото: Piter.TV