Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Под Калининградом задержали гражданина Германии по подозрению в разбойном нападении на АЗС. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, мужчина накинулся на работницу АЗС, избил ее руками, после чего забрал из кассы 15 тысяч рублей и скрылся. На поиски злоумышленника направили все ближайшие патрули и экипажи.

Задержанным оказался 34-летний житель Германии. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у иностранца деньги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Астраханской области пресекли незаконную перевозку живых речных раков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА