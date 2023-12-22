Животные были изъяты и после проведения экспертизы выпущены в естественную среду обитания.

В Астраханской области пресекли незаконную перевозку живых речных раков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Сотрудники полиции остановили автобус, за рулем которого был житель Ростовской области. Внутри транспортного средства также находился один пассажир. В ходе осмотра были обнаружены 27 картонных коробов с живыми речными раками весом 490 кг без маркировки и необходимых документов.

Животные были изъяты и после проведения экспертизы выпущены в естественную среду обитания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 1,6 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области провели рейды среди мигрантов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА