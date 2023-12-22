В Тюменской области провели рейды среди мигрантов

В одном из кафе задокументировали факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В Тюменской области правоохранители провели рейды среди мигрантов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В ходе проведения рейдов правоохранители составили на 10 иностранцев протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, в одном из кафе задокументировали факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В ходе обысков полицейские изъяли 53 бутылки немаркированного алкоголя. Объем изъятой продукции составил 18 литров.

Ранее мы сообщали, что полиция Нижнего Новгорода раскрыла кражу из частного дома золотых изделий на 1 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА