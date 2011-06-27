Под Калининградом добыли самородок янтаря с рисунком в виде сердца

Подобные образцы не превышают одного процента в общем объеме добычи.

Янтарный самородок с природным рисунком, похожим на сердце, обнаружили специалисты на Приморском карьере янтарного комбината "Ростеха", расположенного под городом Калининградом. В общем объеме добычи подобные образцы не превышают одного процента. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы местного предприятия. Известно, что редкое природное ископаемое было сформировано в результате слияния разных видов окаменевшей смолы древнейших хвойных деревьев,

В преддверии 8 Марта во время ручной сортировки обнаружен уникальный камень - в нем все основные виды балтийского янтаря сформировали рисунок, похожий на сердце. пресс-служба янтарного комбината

Уточняется, что "янтарное сердце" состоит из королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря. Необычный цвет камень получил десятки миллионов лет назад еще на стадии своего формирования. Камень с контрастными разводами называется пейзажным. Общий вес камня составляет всего 19,42 грамма при размерах в 4 на 3 сантиметра.

Екатерининский дворец впервые показал практически полностью свою янтарную коллекцию.

Фото и видео: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Ростеха