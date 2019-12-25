Екатерининский дворец впервые показал практически полностью свою янтарную коллекцию

В «Царском Селе» открылась выставка "Ярче солнца".

В Екатерининском дворце открылась выставка "Ярче солнца". Проект подготовили к 20-летию завершения воссоздания Янтарной комнаты. Здесь можно увидеть редчайшую коллекцию предметов из янтаря. Об этом сообщили в tg-канале "Царское Село. Музей-заповедник".

Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната была утеряна. Реставраторы работали более 25 лет, чтобы воссоздать главную жемчужину музея. ГМЗ "Царское Село" подготовил выставку, на которой будет представлена практически полная янтарная коллекция. Экспонаты выставлены в трех залах: в самой Янтарной комнате, а также соседних Портретном и Картинном залах.

Посетители услышат шум волн, прогуляются по деревянному настилу среди "дюн" Куршской косы, где издавна добывался янтарь, – по ней пролегал маршрут следования Янтарного кабинета из Берлина в Санкт-Петербург. Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Экспозиция начала создаваться еще в 1765 году. Сейчас выставка включает экспонаты, которые были созданы в период с XVII по XX век. Увидеть янтарные предметы можно до 4 февраля 2024 года. Архитектором выставки является Анна Ильина.

Ранее на Piter.tv: в музее Суворова в Петербурге открыли выставку с портретами XVIII-XIX веков.

Фото: Телеграм / Царское Село. Музей-заповедник