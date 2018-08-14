В музее Суворова в Петербурге открыли выставку с портретами XVIII-XIX веков

Гости экспозиции могут ознакомиться с портретами участников русско-австрийских военных союзов XVIII-XIX веков.

В петербургском Государственном Мемориальном музее им. А. В. Суворова в День рождения русского полководца открыли выставку "Союз двуглавых орлов". На ней представлена галерея портретов XVIII-XIX веков. Об этом пишет 24 ноября ТАСС, ссылаясь на заместителя директора учреждения и куратора выставки Александра Лукирского.

Гости экспозиции могут ознакомиться с портретами участников русско-австрийских военных союзов XVIII-XIX веков. Кроме того, она дополнена медалями, которые были созданы в императорской России.

Суворов на закате своей жизни, перед Итальянским походом, был назначен австрийским фельдмаршалом, и на самом деле он был, наверное, первым русским полководцем, которого произвели в такой высокий чин в иностранной армии. Александр Лукирский, заместитель директора Государственного Мемориального музея им. А. В. Суворова

Горожане в этот день возложили к памятнику Суворова цветы, а после прошел праздничный концерт роговой музыки "Фанфары русской славы".

22 ноября в Северной столице заработала конкурсная выставка проектов памятника музыканту Василию Андрееву. В рамках экспозиции представлены 30 работ, созданных архитекторами, скульпторами, художниками и творческими коллективами Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской и Калининградской областей. Экспозиция будет открыта до 26 ноября.

Фото: Культура.РФ