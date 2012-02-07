Конкурс на эскиз памятника музыканту Василию Андрееву объявили в Петербурге

Победителей конкурса объявят и наградят 28 ноября.

В среду, 22 ноября, в Северной столице открылась конкурсная выставка проектов памятника музыканту Василию Андрееву. Проекты участников будут представлены на площадке культурно-досугового центра "Московский" до 26 ноября с 11:00 до 16:00. Об этом информирует пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В рамках выставки представлены 30 работ, созданных архитекторами, скульпторами, художниками и творческими коллективами Северной столицы, а также Москвы, Ленинградской, Московской и Калининградской областей.

Победителей конкурса объявят и наградят 28 ноября. Памятник музыканту будет установлен у Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени В. В. Андреева на Московском проспекте.

Ранее мы сообщили о том, что триумфальный столп о Северной войне планируют установить у Лахта Центра.

Фото: Telegram / КГА