Прокуратура и СК проводят проверку.

Под Иркутском в ДТП с грузовиком погибли водитель и его 6-летний сын. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 21 августа на федеральной трассе в Нижнеилимском районе. Водитель легкового автомобиля, не имевший прав на вождение транспортного средства, столкнулся с полуприцепом. В салоне машины также были пять человек

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Также от полученных травм в больнице скончался его 6-летний сын. Супруга, второй сын, а также две дочери их знакомых пострадали, но остались живы. Прокуратура и СК проводят проверку.

Ранее мы сообщали, что на МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей.

Видео: Telegram / ГИБДД38