Под Хмельницком разбился военный самолет Л-39, пилоты погибли

Экипаж из двух человек выполнял учебный полет.

Сегодня, 29 сентября, около 12 часов дня в районе города Староконстантинов Хмельницкой области разбился самолет Л-39.

Сообщается, что самолет выполнял учебный полет. Самолет, принадлежащий ВСУ, обычно используется для наработки навыков управления самолетов. Кабина Л-39 рассчитана на двух человек. Обычно это инструктор и ученик. Экипаж самолета во время крушения погиб.

Причина катастрофы на данный момент неизвестна. На месте крушения работают специалисты.

Недавно Piter.TV опубликовал видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Шайковке Калужской области.

Видео: ВК, Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ✈»(архив)