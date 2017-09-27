Появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Шайковке

Самолет потерпел крушение при взлете в Калужской области 14 сентября, но видео появилось только сегодня.

Данный инцидент произошел днем 14 сентября на военной базе в Шайковке Калужской области. Сегодня в интернете появилось видео, записанное очевидцем происшествия.

Бомбардировщик Ту-22М3 начинает набирать высоту, но буквально через несколько секунд выпускает тормозные парашюты и выкатился за пределы взлетно - посадочной полосы. Самолет потерял шасси и повредил крылья. Экипаж не пострадал.

Как писали в социальных сетях, бомбардировщик Ту-22М3 (бортовой номер "20красный", регистрационный номер RF-94233) принимал участие в совместных учениях России и Белоруссии "Запад 2017". Ранее сообщалось, что самолет не подлежит восстановлению. По информации в СМИ, отмечается, что самолет отправили на ремонт, после которого он продолжит выполнять задачи по назначению.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, экипаж принял решение прервать полет из-за неисправности.

Видео: YouTube/Daily ХАЙП CRIMINAL

Фото: Военный обозреватель