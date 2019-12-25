Под Хабаровском УАЗ с людьми провалился под лёд Амура

При обследовании машины и дна на глубине 4 метров спасатели людей не нашли.

Под Хабаровском УАЗ с 2 людьми провалился под лёд.

Региональное МЧС России сообщает, что вечером 5 марта к ним поступило сообщение, что в 8 километрах от населенного пункта Виноградовка провалился под лёд Амура УАЗ с 2 людьми. На место прибыли краевые спасатели, инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и психологи Дальневосточного филиала ЦЭПП МЧС России. Машину обнаружили в 40 метрах от берега на глубине 4 метров.

Спасатели произвели 3 спуска под воду. Людей в машине не обнаружили. При обследовании дна Амура возле машины люди также не были найдены.

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Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю