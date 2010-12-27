Под Хабаровском 2-летнюю девочку сдуло потоком воздуха под грузовой состав

Под Хабаровском инцидент на железной дорогой чуть не закончился гибелью 2-летнего ребенка.
Происшествие произошло на перегоне Розенгардовка – Лермонтовка. Двухлетняя девочка шла вместе с родителями рядом с железнодорожными путями. Потоком проходящего поезда маленького ребенка отбросила на путь, куда приближался грузовой состав. Машинист поезд предпринял экстренное торможение и избежал наезда, чем спас ребенку жизнь.
Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В отношении родителей составлен административный протокол. Управление на транспорте МВД РФ предупреждает родителей быть внимательней и обеспечить безопасность себя и детей.
Сегодня ранее: В Испании ножом в горло убита 13-летняя россиянка.
Фото: свободные источники, Управление на транспорте МВД РФ
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