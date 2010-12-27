  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Хабаровском 2-летнюю девочку сдуло потоком воздуха под грузовой состав
Сегодня, 11:15
176
MShaffter

Под Хабаровском 2-летнюю девочку сдуло потоком воздуха под грузовой состав

0 0

Машинист предпринял экстренное торможение и избежал наезда на ребенка упавшего на железнодорожные пути. Девочка с серьезными травмами в больнице.

Под Хабаровском инцидент на железной дорогой чуть не закончился гибелью 2-летнего ребенка.

Происшествие произошло на перегоне Розенгардовка – Лермонтовка. Двухлетняя девочка шла вместе с родителями рядом с железнодорожными путями. Потоком проходящего поезда маленького ребенка отбросила на путь, куда приближался грузовой состав. Машинист поезд предпринял экстренное торможение и избежал наезда, чем спас ребенку жизнь. 

Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В отношении родителей составлен административный протокол. Управление на транспорте МВД РФ предупреждает родителей быть внимательней и обеспечить безопасность себя и детей.

Сегодня ранее: В Испании ножом в горло убита 13-летняя россиянка.

Фото: свободные источники, Управление на транспорте МВД РФ

Теги: жесть, новости россии, новости хабаровского края, поезд раздавил, пострадал ребенок, происшествия в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии