Под Гатчиной в многодетной семье утонула девочка-младенец

По предварительным данным, мать вместе с двумя старшими детьми уехала в детский лагерь. При этом ещё один ребёнок остался присматривать за младшими.

Мать уехала отвозить старших детей в лагерь, оставив сына присматривать за младшими. Попытка успокоить самую младшую закончилась трагедией. Девочка 2022 года рождения была восьмым ребёнком в семье. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл в частном доме в посёлке под Гатчиной. По предварительным данным, мать вместе с двумя старшими детьми уехала в детский лагерь. При этом ещё один ребёнок остался присматривать за младшими.

Как мальчик рассказал полицейским, его сестра стала плакать. Чтобы успокоить, он положил её в ванночку и ушел посмотреть за остальными, когда вернулся, то понял, что девочка захлебнулась. Мальчик побежал звать на помощь соседей, в это же время домой вернулась мама.

Семья полная, благополучная, на учетах не состоит. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.

Также стало известно, что петербургские полицейские спасли из запертой машины 2-летнего малыша.

Фото: Piter.tv