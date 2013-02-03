Петербургские полицейские спасли из запертой машины 2-летнего малыша

Старший сержант полиции Алексей Никифоров ключом-«баллоником» аккуратно разбил переднее пассажирское стекло автомобиля, разблокировал двери и достал ребёнка.

Поздно вечером 31 мая в полицию Невского района Петербурга от граждан поступило тревожное сообщение, что у дома 87 корпус 3 по улице Седова припаркован желтый Volkswagen Polo, в котором плачет маленькая девочка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ребёнок сидел в детском удерживающем кресле на заднем сиденье. Старший сержант полиции Алексей Никифоров ключом-"баллоником" аккуратно разбил переднее пассажирское стекло автомобиля, разблокировал двери и достал малыша. Ребенка успокоили и передали для осмотра прибывшим врачам "скорой помощи".

В этот момент пришел и отец девочки, 28-летний житель Красносельского района Петербурга. У мужчины были зафиксированы внешние признаки наркотического опьянения. Полицейские установили и вызвали мать девочки, которой отдали ребенка после осмотра врачей. Отец был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сотрудникам полиции он пояснил, что возвращался с дачи в Псковской области, и якобы в автомобиле закончилось топливо. Заперев дочку в салоне, отец ушел в поисках бензина и отсутствовал не менее часа.

По данному факту полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности.

Видео: МВД