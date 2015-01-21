Под Гатчиной появилась теплица, где будут выращивать ягоды

За месяц здесь можно собрать около тонны плодов.

В Гатчинском районе Ленобласти открыли теплицу по выращиванию ягод. Хозяйство реализовали с помощью гранта "Ленинградский фермер" в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Теплица находится в едином комплексе с осетровой фермой. Для выращивания плодов используют тепло и воду, обогащенные микроэлементами. Отходы одного хозяйства задействованы в производстве другого. Проект по рециклинговой экономике придумали Александр Лебедев и Антон Алексеев.

Только за месяц теплица площадью 700 "квадратов" даст урожай в одну тонну ягод. На осетровой ферме произведут до 50 тонн рыбы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти в 2021 году перевыполнили план по сбору урожая.

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