В Ленобласти в 2021 году перевыполнили план по сбору урожая

Под урожай 2022 года уже посеяли 16,1 тыс. га озимых культур, что на 45% выше прошлого года.

В Ленобласти обсудили итоги сельскохозяйственного сезона. В этом году регион перевыполнил показатели госпрогаммы по зерну, план по сбору рапса. Также в 2021 года плодово-ягодных культур собрали больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Под урожай 2022 года уже посеяли 16,1 тыс. га озимых культур, что на 45% выше прошлого года.

В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

На совещании отметили, что хорошим результатам в условиях сложных погодных условий способствовали системная господдержка, которая позволила прибрести современную высокоэффективную технику, а также опытных аграриев.

Горнолыжные курорты Приозерского района уже начали подготовку к зимнему сезону.

Фото: правительство Ленобласти