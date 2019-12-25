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Под Гатчиной нашли "смертные медальоны" бойцов Красной армии
Сегодня, 16:37
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lizapoluda

Под Гатчиной нашли "смертные медальоны" бойцов Красной армии

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Во многих находках обнаружены записки, сохранившееся за 75 лет.

В понедельник, 1 июня, участники поискового отряда "Искра" при исследовании мест сражений ВОВ Гатчинского района обнаружили в окопе несколько "смертных медальонов". Удалось установить, что находки принадлежали бойцам Красной армии, которые погибли в бою за родную землю. Информация об этом появилась в ВК-сообществе отряда. 

Примечательно, что внутри большинства медальонов сохранились записки, которые могут помочь в поисках родственников героев- красноармейцев. 

Ранее мы рассказали о том, что за май саперы ЗВО вывезли с территории города и области более 300 снарядов времен войны.

Фото: ВКонтакте / iskragmr

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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