Под Гатчиной нашли "смертные медальоны" бойцов Красной армии

В понедельник, 1 июня, участники поискового отряда "Искра" при исследовании мест сражений ВОВ Гатчинского района обнаружили в окопе несколько "смертных медальонов". Удалось установить, что находки принадлежали бойцам Красной армии, которые погибли в бою за родную землю. Информация об этом появилась в ВК-сообществе отряда.
Примечательно, что внутри большинства медальонов сохранились записки, которые могут помочь в поисках родственников героев- красноармейцев.
Ранее мы рассказали о том, что за май саперы ЗВО вывезли с территории города и области более 300 снарядов времен войны.
Фото: ВКонтакте / iskragmr
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