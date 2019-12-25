За май саперы ЗВО вывезли с территории города и области более 300 снарядов времен войны

Снаряды находили в местах строительных работ, на частных садовых участках и в лесах.

За май саперы общевойсковой армии Западного военного округа вывезли с территории Петербурга и Ленинградской области более 300 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе 3BO.

Снаряды нашли на стройплощадках, в садоводствах на частных участках, в лесных массивах. В пресс-службе отметили, что среди обнаруженных населением снарядов были и советские, и немецкие боеприпасы. Многие из них до сих пор взрывоопасны.Военные ежедневно до 10 раз выезжают в Ленобласть на заявки по разминированию.

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Фото: пресс-служба ЗВО