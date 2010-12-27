Под Гатчиной электричка насмерть сбила 16-летнюю девушку

Полицейские установили, что жительница Гатчины переходила железнодорожные пути в то время, когда приближался электропоезд.

В Ленинградской области проводится проверка по факту смертельного травмирования 16-летней жительницы Гатчины. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО.

Электропоезд травмировал девушку на железнодорожном перегоне станций "Гатчина – Варшавская – Верево". Полицейские установили, что жительница Гатчины переходила железнодорожные пути в то время, когда приближался электропоезд. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда не удалось избежать, позже от полученных травм девушка скончалась.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция напоминает, что основными причинами травмирования граждан на объектах ж/д транспорта является нарушение правил безопасности.

Ранее электричка сбила камуфлированную "Ниву" в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV