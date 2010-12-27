Электричка сбила камуфлированную "Ниву" в Гатчинском районе

Автомобиль стоял в угрожающей близости к железнодорожным путям.

В четверг, 15 августа, в Гатчинском районе Ленобласти произошла авария на железной дороге. Поезд №83 Витебского направления "Петербург – Гомель" столкнулся с камуфлированной "Нивой", которая стояла слишком близко к путям. Инцидент произошел в 18:42 на платформе "77 километр", сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

От удара автомобиль смяло в лепешку, а его оторванные части раскидало по местности. Поезд был вынужден сделать 15-минутную остановку, прежде чем продолжить движение. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в аварии никто не пострадал.

Пока неизвестно, что "Нива" делала в угрожающей близости к железнодорожным путям. Местные жители отметили, что на данном участке нет автомобильного переезда. Подробности происшествия уточняются.

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