Петербургская полиция ищет 2,7 млрд рублей у бывшего руководства "Мостостроя №6"

Компания обанкротилась в 2016 году и оставила в городе несколько крупных недостроев.

В четверг, 15 августа, в Петербурге приступили к обыскам офисов и квартир бывших руководителей АО "Мостострой №6". По предварительным данным, следователи осмотрели офисное помещение на Гончарной улице, 14 и бизнес-центр "Компрессор" на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вероятно, обыски организовали в рамках расследования уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере. Его возбудили в мае 2019 года по заявлению АО "АБ РОССИЯ", когда представители акционерного банка сообщили о хищении 2,7 млрд кредитных рублей в период с 2014 по 2015 годы.

На данный момент решается вопрос о привлечении членов совета директоров и руководителей "Мостостроя №6" к взысканию убытков. Помимо "АБ РОССИЯ" на компанию пожаловались и другие банки.

Напомним, что один из крупнейших городских подрядчиков "Мостострой №6" обанкротился в 2016 году. Компания бросила сразу несколько контрактов по строительству крупных объектов инфраструктуры общей стоимостью более 10 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что суд снял с муниципальных выборов команду главы штаба Навального в Петербурге.

Фото: Pixabay