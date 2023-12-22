В Петербурге задержан основатель финансовой пирамиды

Псевдобизнесмен обещал инвесторам высокую прибыль от вложений в экологичное производство уличной мебели.

В Петербурге задержали 38-летнего уроженца Новосибирска, который в 2020 году организовал финансовую пирамиду, замаскировав ее под высокодоходный инвестиционный проект. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Псевдобизнесмен обещал инвесторам высокую прибыль от вложений в экологичное производство уличной мебели. Через соцсети им была запущена активная рекламная кампания по открытию завода, якобы работающего на эксклюзивном оборудовании и изготавливающего уличную мебель полностью из переработанного пластика. Заинтересованным лицам предлагалось либо вложить денежные средства в производство, либо приобрести франшизу и тогда уже самостоятельно осуществлять производство на арендованном либо же выкупленном оборудовании. Предпринимателям обещали окупаемость в течение 12 месяцев, и невероятно быстрый запуск эко-производства. При этом инвесторам гарантировали всестороннюю помощь и поддержку при открытии бизнеса и налаживании производства.

В действительности после получения денежных средств от инвесторов псевдо-бизнесмен постепенно переставал выходить на связь. Целью злоумышленника являлось завладение денежными средствами без фактической реализации бизнес-проекта. Установлены как минимум восемь человек, пострадавших от деятельности предполагаемого мошенника и лишившихся порядка 49 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый, который ранее уже был судим за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью, заключен под стражу.

Ранее в центре Петербурга полиция задержала лжеревизора.

Фото: Piter.tv