Суд снял с муниципальных выборов команду главы штаба Навального в Петербурге

О решении суда Александр Шуршев объявил в соцсетях.

Решением Ленинского районного суда Петербурга с муниципальных выборов в Петербурге оказались сняты глава штаба Алексея Навального Александр Шуршев и зарегистрированные кандидаты в МО "Екатерингофский". Заседания проходили на прошлой неделе, а также в минувшую среду и четверг.

"Снимают за то, что мы не сдали документы до 30 июня, а сделали это на следующий день. Это было возможно в соответствии с решением горизбиркома - у нас все эти документы даже приняли. Но единороссы стоят на своём - они смогли сдать документы, значит и остальные могли бы. Как происходил прием документов в екатерингофском избиркоме - все знают: очереди, избиения и спецоперация", - написал Шуршев на своей странице "ВКонтакте".

Он также отметил, что его команда намерена обжаловать решение в городском суде.

"Будем обжаловать в горсуде, где уже подтверждалась законность аналогичных решений горизбиркома об установлении сроков приема документов. Первое заседание по первому нашему кандидату уже завтра", - добавил активист.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский горизбирком принял решение отказаться от 15 избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября.

Фото: vk.com/shurshev