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Суд снял с муниципальных выборов команду главы штаба Навального в Петербурге
Сегодня, 21:58
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arteliseev

Суд снял с муниципальных выборов команду главы штаба Навального в Петербурге

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О решении суда Александр Шуршев объявил в соцсетях.

Решением Ленинского районного суда Петербурга с муниципальных выборов в Петербурге оказались сняты глава штаба Алексея Навального Александр Шуршев и зарегистрированные кандидаты в МО "Екатерингофский".  Заседания проходили на прошлой неделе, а также в минувшую среду и четверг.

"Снимают за то, что мы не сдали документы до 30 июня, а сделали это на следующий день. Это было возможно в соответствии с решением горизбиркома - у нас все эти документы даже приняли. Но единороссы стоят на своём - они смогли сдать документы, значит и остальные могли бы. Как происходил прием документов в екатерингофском избиркоме - все знают: очереди, избиения и спецоперация", 

- написал Шуршев на своей странице "ВКонтакте".

Он также отметил, что его команда намерена обжаловать решение в городском суде.

"Будем обжаловать в горсуде, где уже подтверждалась законность аналогичных решений горизбиркома об установлении сроков приема документов. Первое заседание по первому нашему кандидату уже завтра",

- добавил активист.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский горизбирком принял решение отказаться от 15 избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях. 

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября.

Фото: vk.com/shurshev

Теги: александр шуршев, выборы, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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