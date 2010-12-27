Спасатели вывели шестилетнюю девочку из леса в Тосненском районе

Ребенок потерялся во время прогулки со своими дедушкой и старшей сестрой и около шести часов провел в одиночестве.

В четверг, 29 августа, в Тосненском районе Ленобласти шестилетняя девочка заблудилась в лесу. Ребенок провел в одиночестве около шести часов, пока его не обнаружили спасатели. Об этом сообщили в ВК-сообществе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Девочка по имени Алина потерялась во время прогулки со своими дедушкой и старшей сестрой. Мужчина обнаружил пропажу одной из внучек в 15:00 и вызвал экстренные службы. На поиски отправились местные жители, волонтеры отрядов "Экстремум", "Лиза Алерт", ПСО "Тосно", полиция, Росгвардия, лесничество и вертолеты МЧС.

Ребенка удалось найти в 19:30 в 1,5 километрах от садоводства "Корабел", которое находится неподалеку от Бабино-2. Спасатели сообщили, что девочка жива и здорова.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на автобазе в Ленобласти полицейские изъяли полтонны поддельного алкоголя.

Фото: Pixabay