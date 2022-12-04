Сообщается, что все столкновения произошли в небольшой промежуток времени.

Под Екатеринбургом в пяти ДТП столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердовской области.

Инцидент произошел 4 декабря на 14-м километре Серовского тракта. Сообщается, что все столкновения автомобилей произошли в небольшой промежуток времени. Пострадавших нет.

Также в пресс-службе ГИБДД уточнили, что причиной аварий стали неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости дорожным и погодным условиям

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Видео: Telegram / Ural Mash