Под Екатеринбургом в пяти ДТП столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердовской области.
Инцидент произошел 4 декабря на 14-м километре Серовского тракта. Сообщается, что все столкновения автомобилей произошли в небольшой промежуток времени. Пострадавших нет.
Также в пресс-службе ГИБДД уточнили, что причиной аварий стали неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости дорожным и погодным условиям
Ранее мы сообщали, что в Москве загорелся пассажирский автобус.
Видео: Telegram / Ural Mash
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