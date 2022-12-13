Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект. Об этом сообщает портал URA.RU.
Инцидент произошел вечером 11 апреля в городе Богданович. На опубликованных кадрах объект упал на землю, после чего раздался громкий хлопок.
Позже глава Богдановича Олег Нейфельд выступил с заявлением, что информация о якобы падении неопознанного объекта является фейком. Также сообщается, что в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщений об этом инциденте не поступало.
Ранее мы сообщали, что на станции метро "Аннино" в Москве при падении на рельсы погиб мужчина.
Видео: ura.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все