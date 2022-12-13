В администрации города новость назвали фейком.

Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект. Об этом сообщает портал URA.RU.

Инцидент произошел вечером 11 апреля в городе Богданович. На опубликованных кадрах объект упал на землю, после чего раздался громкий хлопок.

Позже глава Богдановича Олег Нейфельд выступил с заявлением, что информация о якобы падении неопознанного объекта является фейком. Также сообщается, что в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщений об этом инциденте не поступало.

Ранее мы сообщали, что на станции метро "Аннино" в Москве при падении на рельсы погиб мужчина.

Видео: ura.ru