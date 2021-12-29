Под Дунайским путепроводом появится новый скейт-парк

На площадке разместят спортивное оборудование. Также будет разработана сеть прогулочных дорожек.

В Петербурге построят новую скейт-площадку между Волковским каналом и полосой отвода железной дороги. Покрытие будет бетонным, передает комитет по благоустройству города 18 февраля, в пятницу.

На площадке разместят спортивное оборудование. Также будет разработана сеть прогулочных дорожек. Помимо этого, на территории будут высажены деревья и кустарники, оформят изгородь. В последней разместят уличную мебель и велопарковку.

В это году по планам благоустроят более 40 объектов, среди них парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и набережную реки Смоленки.

Ранее мы писали, что на месте пустыря в Приморском районе появится Молодежный сквер с амфитеатром.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству