На Дунайском путепроводе специалисты меняют дорожное покрытие

Движение по Дунайскому проспекту на участке от проспекта Космонавтов до Купчинской улицы ограничено до 30 сентября.

На Дунайском путепроводе обновляют дорожное покрытие. Подробности о проведенных работах рассказали в пресс-службе КРТИ.

Работы первого этапа уже выполнены – на внутренних полосах движения устранены дефекты гидроизоляции, уложен нижний слой – это 6850 м2 литого асфальтобетона, а также верхний слой асфальта на подходах и мостовом полотне общей площадью 9400 м2.

Теперь специалисты приступили к следующему этапу работ – на внешних, правых полосах движения в обоих направлениях. Здесь уже выполнили фрезерование старого покрытия, сейчас ведутся подготовительные работы к укладке нижнего слоя. Завершающим этапом работ станет нанесение дорожной разметки.

Движение по Дунайскому проспекту на участке от проспекта Космонавтов до Купчинской улицы ограничено до 30 сентября. Информацию о схеме объезда можно найти на сайте ГАТИ.

Фото: КРТИ