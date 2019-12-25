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Под Донецком ранили российского военного корреспондента Семена Пегова
Сегодня, 19:19
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Под Донецком ранили российского военного корреспондента Семена Пегова

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Он наступил на мину "Лепесток".

Военный корреспондент  Семён Пегов получил ранение в ногу под Донецком. Об этом появилась информация в его tg-канале. 

Обстоятельства произошедшего и тяжесть ранений пока неизвестны. Добавим, что пострадавший попал в стационар. Он находится в  Республиканском травматологическом центре Донецка. Сейчас его готовят к операции. 

Он наступил на мину "Лепесток". Угрозы жизни нет. 

Ранее на Piter.tv:  в Киеве готовят новую провокацию, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: донецк, ранен семен пегов, ранили корреспондента
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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