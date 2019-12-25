Под Донецком ранили российского военного корреспондента Семена Пегова

Он наступил на мину "Лепесток".

Военный корреспондент Семён Пегов получил ранение в ногу под Донецком. Об этом появилась информация в его tg-канале.

Обстоятельства произошедшего и тяжесть ранений пока неизвестны. Добавим, что пострадавший попал в стационар. Он находится в Республиканском травматологическом центре Донецка. Сейчас его готовят к операции.

Он наступил на мину "Лепесток". Угрозы жизни нет.

Ранее на Piter.tv: в Киеве готовят новую провокацию, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Фото: Телеграм / Shot