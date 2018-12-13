Под Челябинском в жутком лобовом ДТП погибли 4 человека

Возле Копейска на трассе лоб в лоб столкнулись "Лексус" и "Митсубиси Паджеро". "Лексус" после столкновения загорелся вместе с людьми.

Сегодня утром, 8 мая, под Копейском в Челябинской области произошло смертельное лобовое ДТП, которое унесло 4 жизни.

Сообщается, что ДТП произошло на 35 километре автодороги Восточный обход города Челябинска на территории Копейского городского округа в 9 часов 45 минут по местному времени. По неустановленным на данный момент причинам, водитель "Лексуса" выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Митсубиси Паджеро". После мощного удара "Лексус" воспламенился. Очевидцы на тросе оттащили "Митсубиси" от горящего "Лексуса", что бы тот тоже не сгорел.

В ДТП сгорели водитель и два пассажира "Лексуса". От полученных травм скончался пассажир "Паджеро". Водитель "Митсубиси" с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Очевидец сообщает, что видел незадолго до аварии этот "Лексус", его останавливали сотрудники ГИБДД.

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Видео: ВК, ЧП Челябинск

Фото: ВК, УГИБДД по Челябинской области.