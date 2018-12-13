Появилось первое видео с места столкновения скорого поезда с грузовиком в Германии

Сообщается о 25 пострадавших. Самых тяжелых пострадавших направили в госпиталь на вертолете.

Сегодня утром, 8 мая, в Германии произошло столкновение скоростного поезда с грузовиком, в котором пострадали 25 человек.

ЧП произошло вблизи города Рендсбург, в коммуне Альт-Дувенштедт, на железнодорожном переезде. Скоростной поезд протаранил грузовик, который, по некоторым данным, застрял на переезде. В результате столкновения пострадали 25 человек.

По разным данным 1-5 человек получили серьезные травмы. Самых тяжелых пострадавших направили в больницу на медицинском вертолете. На месте работают около 100 спасателей разных ведомств. Причина катастрофы устанавливается.

На опубликованных кадрах видео с места происшествия видно, что от грузовика осталась груда железа, а поезд получил значительный повреждения. Головной вагон сошел с рельсов. Также на видео показана работа спасателей и медицинский вертолет.

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Видео и фото: shz.de