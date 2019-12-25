Под Бахчисараем загорелся лес

Для локализации пожара потребовалось 5 часов.

Накануне вечером, 9 августа, под Бахчисараем в лесу начался пожар.

МЧС РФ по Республике Крым сообщает, что около 6 вечера в Бахчисарайском районе региона в лесу начался пожар.

В 17.40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Тенистое Бахчисарайского района произошло возгорание в лесной местности. МЧС РФ по РК

Спустя 5 часов, в 22 часа 45 минут, пожар удалось локализовать. Всего к тушению пожара задействована группировка сил и средств в количестве: от РСЧС - 159 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 18 единиц техники. Площадь пожара устанавливается.

Потушен ли полностью пожар, не сообщается.

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Фото: МЧС РФ по Республике Крым