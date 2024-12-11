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Смертельное ДТП на "Тавриде" - погиб пассажир авто

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Жертвой аварии стал пассажир ВАЗа, водитель доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района Крыма устанавливают обстоятельства смертельной аварии. В пресс-службе ведомства объяснили, что в 02:50 утра по местному времени на автомобильной дороге "Таврида Керчь - Симферополь - Севастополь" водитель 1990-го года рождения допустил занос транспортного средства. Инцидент произошел вблизи села Приятное свидание. Полицейские уточнили, что машина ВАЗ 2110, направляясь  к городу Бахчисарай, наехала на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП происшествия пассажир 1988 года рождения автомобиля ВАЗ 2110 смертельно травмирован.

пресс-служба Госавтоинспекции по полуострову

Добавим, что сам водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. 

После смертельной аварии на Обводном канале водитель Hyundai стал фигурантом уголовного дела.

Фото и видео: Вконтакте / Госавтоинспекция Крыма

Теги: крым, смертельная авария, тварида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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