Жертвами непогоды стали 12-летний анальчик, его отец и два мужчины, которые хотели помочь тонущем ребенку.

Под Анапой в районе, где утонули три человека, обнаружили тело еще одного мужчины. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Труп найден в акватории Черного моря, где накануне (5 июля) были найдены тела ребенка 12-ти лет и двух взрослых мужчин (его 36-летнего отца и 42-летнего местного жителя). По предварительной информации, 47-летний погибший мог броситься в воду, чтобы помочь спасти подростка.

В районе инцидента с погибшим ребенком обнаружено тело мужчины, предварительно, он похож на очевидца, который бросился спасать ребенка. источник ТАСС

В прокуратуре Кубани пояснили, что трагедия произошла с многодетной семьей из Тулы. Граждане РФ отдыхали вместе с детьми на побережье около поселка Витязево в Анапе. В какой-то момент мальчик зашел в воду, а затем его сбило с ног водой. По факту произошедшего ведется проверка силами СК РФ и прокуратуры по Краснодарскому краю. Известно, что пляж не был оборудован спасательными станциями, а также не имел положительного заключения о возможной эксплуатации. Однако некоторые лица предоставляли на территории услуги аренды шезлонгов.

В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС.

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