В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС

Город готовится к паводкам.

В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявили представители администрации города. Решение обусловлено тем, что в населенный пункт может прийти гребень амурского паводка.

У города его ожидают 14-18 июля с уровнем воды в 500-600 сантиметров. При этом неблагоприятный уровень Амура для Комсомольска составляет отметку в 450 сантиметров, опасный уровень – 650 сантиметров. официальное заявление мэрии

Сейчас чиновники подготавливают защитные меры против паводка. На Безымянной улице и улице Дзержинского, на озере Мылки ведется тампанирование выпусков ливневой канализации, а также проверяется безопасность защитных сооружений города. Формируются запасы грунта, чтобы закрыть прораны в дамбах.

Все готово для тампанирования выпусков ливневой канализации на проспектах Мира, Интернациональном, улице Пионерской. Эта работа будет проведена при поднятии уровня воды до 6,5 метров. официальное заявление мэрии

Краевое правительство городские власти просят выделить дополнительные насосы. Ведется оповещение местного населения, которое может оказаться в зоне подтопления. В случае необходимости люди будут находиться в пункте временного размещения. Таких пунктов может быть шесть.

В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС.

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