Под Алуштой потушили лесной пожар на площади почти 4,2 тыс. кв. м

В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки.

Российские специалисты из экстренного ведомства страны потушили открытое горение лесной подстилки под Алуштой. Известно, что объект воспламенился из-за возгорания местного газопровода. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Крыму.

В Алуште ликвидировано открытое горение лесной подстилки. По уточненной информации, площадь возгорания составила 4 172 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму

Напомним, что вечером 6 июля в районе села Виноградное произошло возгорание газораспределителя. Сотрудники ГУ МЧС и лесники работали на месте, чтобы недопустить распространения огня. Пострадавших и угрозы жилым домам в настоящее время нет. Руководитель администрации Алушты Галина Огнева отмечала, что воспламенение зафиксировано в лесной местности. По словам чиновницы, в нескольких участках из-за ЧП специалисты приостановили газоснабжение. В профильном ведомстве пояснили, что произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, а затем - факельное горение с переходом огня на лесной массив.

В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв.

Фото и видео: ГУ МЧС России