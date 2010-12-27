Почвой для убийства петербуржцем сотрудника СК мог стать квартирный вопрос

Следственный комитет, по словам матери убийцы, мог быть замешан в продаже их квартиры.

Петербуржца, напавшего сегодня с ножом на сотрудника СК в Техническом переулке в Москве, мог подтолкнуть к убийству квартирный вопрос. Об этом узнал 78.ru из разговора с матерью злоумышленника.

Мать Сергея Григорьева рассказала, что ее сын часто обращался в следственный комитет по вопросу продажи квартиры. Там мужчину ввели в заблуждение по поводу продажи доли его имущества. Петербуржец долго сопротивлялся, однако расстался со своей долей. После этого мать Григорьева тоже оказалась вынуждена продать свою часть квартиры.

В настоящий момент точно неизвестно, в чем могла оказаться причина продажи матерью и сыном их недвижимости, и кто их запутал. Возможно, что именно такими кровавыми методами петербуржец, состоящий на учете в психдиспансере, решил разобраться с проблемой.

Ранее пострадавший сотрудник следкома скончался от ножевого ранения.

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