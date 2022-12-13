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Между Петербургом и Калининградом запущен почтовый вагон
Сегодня, 10:10
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Между Петербургом и Калининградом запущен почтовый вагон

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Посылки из Северной столицы, Новгородской и Псковской областей, а также из Карелии, будет доставляться поездом 1 раз в неделю.

"Почта России" и Федеральная пассажирская компания (ФПК) организовали совместный проект – почтовый вагон в составе поезда № 79/80 "Петербург — Калининград". Об этом сообщает РЖД.

Новый вагон будет ходить 1 раз в неделю: за счёт него время ожидания посылок из Петербурга уменьшится как минимум в 1,5 раза. До этого почтовые отправления в Калининград передавались через Москву.

Новый вагон будет доставлять посылки из Новгородской, Псковской областей, и Карелии. Всего он может вместить около 2 тыс. наименований.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале открыли арт-объект, посвященный туристу.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: калининград, почтовый вагон, ржд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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