Между Петербургом и Калининградом запущен почтовый вагон

"Почта России" и Федеральная пассажирская компания (ФПК) организовали совместный проект – почтовый вагон в составе поезда № 79/80 "Петербург — Калининград". Об этом сообщает РЖД.
Новый вагон будет ходить 1 раз в неделю: за счёт него время ожидания посылок из Петербурга уменьшится как минимум в 1,5 раза. До этого почтовые отправления в Калининград передавались через Москву.
Новый вагон будет доставлять посылки из Новгородской, Псковской областей, и Карелии. Всего он может вместить около 2 тыс. наименований.
Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале открыли арт-объект, посвященный туристу.
Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
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