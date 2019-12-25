На Московском вокзале открыли арт-объект, посвященный туристу

Скульптурная композиция изображает семью туристов, которые приехали посмотреть Петербург.

На Московском вокзале в Санкт-Петербурга открыли арт-объект, посвященный туристу. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Скульптурная композиция изображает семью туристов, которые приехали посмотреть Петербург. Место установки выбрано неслучайно.

Московский вокзал – самый крупный на Северо-Западе, он обеспечивает более 40% всего пассажиропотока в Санкт-Петербургском узле и ежегодно встречает и отправляет более 30 млн пассажиров. Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги

Арт-объект создан при участии ОАО "РЖД" и городского комитета по развитию туризма под брендом Санкт-Петербурга в рамках комплекса мероприятий под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Фото: Telegram / Спб-Главный