Почти все предприятия малого и среднего бизнеса в Ленобласти снова открылись

К работе приступили уже более 80% компаний.

Ленинградская область стала третьим регионом, в котором открылись более 80% предприятий малого и среднего бизнеса после снятия основных ограничений против коронавируса. Об этом сообщил online47.

В тройку также вошли Республика Крым и в Томская область.

Кроме того, оборот малого бизнеса в регионе вырос на 3% по сравнению с показателями до объявления пандемии. В целом по стране за неделю резко возросла выручка магазинов непродовольственных товаров.



Ранее мы рассказали о том, что для благоустройства поселений Ленобласти выделили 30 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV