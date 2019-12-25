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Почти все предприятия малого и среднего бизнеса в Ленобласти снова открылись
Сегодня, 12:16
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lizapoluda

Почти все предприятия малого и среднего бизнеса в Ленобласти снова открылись

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К работе приступили уже более 80% компаний.

Ленинградская область стала третьим регионом, в котором открылись более 80% предприятий малого и среднего бизнеса после снятия основных ограничений против коронавируса. Об этом сообщил online47.

В тройку также вошли Республика Крым и в Томская область.

Кроме того, оборот малого бизнеса в регионе вырос на 3% по сравнению с показателями до объявления пандемии. В целом по стране за неделю резко возросла выручка магазинов непродовольственных товаров.


Ранее мы рассказали о том, что для благоустройства поселений Ленобласти выделили 30 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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