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Для благоустройства поселений Ленобласти выделили 30 миллионов рублей
Сегодня, 22:30
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smirenny

Для благоустройства поселений Ленобласти выделили 30 миллионов рублей

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Средства пойдут на 29 проектов.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что губернатор Ленобласти подписал постановление, согласно которому на благоустройство сельских поселений выделено 30 миллионов рублей. 

Средства на 29 проектов по благоустройству. В них также входят строительство детских и спортивных площадок, пешеходных зон и благоустройство общественных территорий. Программу благоустройства поселений запустили еще в 2014 году. За все время в поселениях появилось 43 общественно значимых объекта. 

Ранее мы писали, что Александр Дрозденко выступит перед областными депутатами.

Фото: pixabay

Теги: благоустройство, благоустройство ленобласти, бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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