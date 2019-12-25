Для благоустройства поселений Ленобласти выделили 30 миллионов рублей

Средства пойдут на 29 проектов.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что губернатор Ленобласти подписал постановление, согласно которому на благоустройство сельских поселений выделено 30 миллионов рублей.

Средства на 29 проектов по благоустройству. В них также входят строительство детских и спортивных площадок, пешеходных зон и благоустройство общественных территорий. Программу благоустройства поселений запустили еще в 2014 году. За все время в поселениях появилось 43 общественно значимых объекта.

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