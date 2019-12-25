Александр Дрозденко выступит перед областными депутатами

Глава региона представит отсчет о деятельности правительства за прошлый год.

В среду, 10 июня, губернатор Ленинградской области выступит перед депутатами регионального ЗАКСа с ежегодным отчетом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мероприятие пройдет в Доме правительства. Александр Дрозденко подведет итоги прошлого года и ответит на вопросы парламентариев.

Пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию отчета на сайте и в ВК-сообществе администрации Ленобласти. Начало запланировано на 11:00.

Ранее мы рассказали о том, что инвалидам и пенсионерам с минимальной доходом в Ленобласти выплатят по 2 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области