Александр Дрозденко выступит перед областными депутатами

В среду, 10 июня, губернатор Ленинградской области выступит перед депутатами регионального ЗАКСа с ежегодным отчетом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Мероприятие пройдет в Доме правительства. Александр Дрозденко подведет итоги прошлого года и ответит на вопросы парламентариев.
Пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию отчета на сайте и в ВК-сообществе администрации Ленобласти. Начало запланировано на 11:00.
Ранее мы рассказали о том, что инвалидам и пенсионерам с минимальной доходом в Ленобласти выплатят по 2 тысячи рублей.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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