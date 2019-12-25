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Александр Дрозденко выступит перед областными депутатами
Сегодня, 12:28
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Александр Дрозденко выступит перед областными депутатами

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Глава региона представит отсчет о деятельности правительства за прошлый год.  

В среду, 10 июня, губернатор Ленинградской области выступит перед депутатами регионального ЗАКСа с ежегодным отчетом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мероприятие пройдет в Доме правительства. Александр Дрозденко подведет итоги прошлого года и ответит на вопросы парламентариев.

Пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию отчета на сайте и в ВК-сообществе администрации Ленобласти. Начало запланировано на 11:00.

Ранее мы рассказали о том, что инвалидам и пенсионерам с минимальной доходом в Ленобласти выплатят по 2 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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