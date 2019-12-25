Инвалидам и пенсионерам с минимальной доходом в Ленобласти выплатят по 2 тысячи рублей

Людям с ограниченными возможностями и получателям минимальной пенсии, проживающим в Ленинградской области, начислят единовременное пособие в размере 2 тысяч рублей. Постановление о поддержке незащищенных слоев населения подписал Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отметим, что минимальным размером пенсии в регионе считается сумма до 9000 рублей.
Выплаты будут начислены 41 615 местным жителям уже в этом месяце. Для получения не потребуется никаких документов и справок. Всего областная казна выделила на новую инициативу 84 миллиона 478 тысяч рублей.
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Фото: Piter.TV
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