Инвалидам и пенсионерам с минимальной доходом в Ленобласти выплатят по 2 тысячи рублей

Всего поддержку получат 41 615 жителей.

Людям с ограниченными возможностями и получателям минимальной пенсии, проживающим в Ленинградской области, начислят единовременное пособие в размере 2 тысяч рублей. Постановление о поддержке незащищенных слоев населения подписал Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что минимальным размером пенсии в регионе считается сумма до 9000 рублей.

Выплаты будут начислены 41 615 местным жителям уже в этом месяце. Для получения не потребуется никаких документов и справок. Всего областная казна выделила на новую инициативу 84 миллиона 478 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что владельцам ЕСПБ в Ленобласти продлят действие пропущенных поездок.

Фото: Piter.TV